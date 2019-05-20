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20.05.2019  15:45   

Харьковская теннисистка остановилась в шаге от вылета из ТОП-10 мирового рейтинга

Элина Свитолина потеряла позиции в мировом рейтинге


Фото: gettyimages.com

Сегодня, 20 мая, официальный сайт WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовал обновленный мировой рейтинг, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с шестой строчки на девятую.

Причиной этого стал провальное выступление харьковчанки на последнем турнире в Риме, где она вылетела во втором раунде. Напомним, что ранее, в 2017 и 2018 годах, харьковчанка выигрывала этот турнир.

Источник:   СК
 Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, рейтинг
 
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