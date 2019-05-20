Харьковская теннисистка остановилась в шаге от вылета из ТОП-10 мирового рейтинга

Элина Свитолина потеряла позиции в мировом рейтинге
Сегодня, 20 мая, официальный сайт WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовал обновленный мировой рейтинг, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с шестой строчки на девятую.
Причиной этого стал провальное выступление харьковчанки на последнем турнире в Риме, где она вылетела во втором раунде. Напомним, что ранее, в 2017 и 2018 годах, харьковчанка выигрывала этот турнир.
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