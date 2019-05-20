«Особенные» харьковские футболисты победили на этапе Специальной Олимпиады Европы / Евразии (ФОТО)

7-18 мая 2019 года в г. Николаеве состоялись Всеукраинские соревнования по футболу в рамках Европейской футбольной недели 2019 Специальной Олимпиады Европы / Евразии, на которых победил команда «Специального учебно-воспитательного комплекса I-III ступеней № 2» ХОС.
Миссией Специальной Олимпиады для детей и взрослых есть возможность людям с нарушениями интеллекта и инвалидностью постоянно совершенствовать свою физическую форму, демонстрировать мужество, испытывать радость и делиться ею с родными людьми и друзьями. В Национальном турнире по футболу Специальной Олимпиады Украины команда «СНВК №2» ХОС заняла I место (дивизион А) и была награждена грамотой, кубком и золотыми медалями.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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