20.05.2019 16:21

«Особенные» харьковские футболисты победили на этапе Специальной Олимпиады Европы / Евразии (ФОТО)

7-18 мая 2019 года в г. Николаеве состоялись Всеукраинские соревнования по футболу в рамках Европейской футбольной недели 2019 Специальной Олимпиады Европы / Евразии, на которых победил команда «Специального учебно-воспитательного комплекса I-III ступеней № 2» ХОС.



//dniokh.gov.ua

Миссией Специальной Олимпиады для детей и взрослых есть возможность людям с нарушениями интеллекта и инвалидностью постоянно совершенствовать свою физическую форму, демонстрировать мужество, испытывать радость и делиться ею с родными людьми и друзьями. В Национальном турнире по футболу Специальной Олимпиады Украины команда «СНВК №2» ХОС заняла I место (дивизион А) и была награждена грамотой, кубком и золотыми медалями.