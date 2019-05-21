21.05.2019 12:19

Тяжелая атлетика. Четверо харьковчан - сильнейшие в Украине

В Черноморске Одесской области завершился молодежный чемпионат страны для спортсменов не старше 23-х лет.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, в женской части турнира чемпионками Украины стали Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) и Мария Гангур (59). Ранее эти харьковские спортсменки выступали в одном весе.

Разойдясь в категориях, подопечные Валерия Никулина и Евгения Шилова уверенно выиграли золотые медали.

Конотоп по сумме двух движений (рывок и толкание) подняла 194 кг, Гангур — 183.

Кроме того, в супертяжелой номинации первое место выиграла Анастасия Власенко с результатом 215 кг.

В мужской части турнира у Харьковской области — одна медаль, но золотая. Павел Залипский выиграл категорию до 61 кг с суммой двоеборья 236 кг.

Второе место на чемпионате заняли Екатерина Абибок (64) и Светлана Самуляк (49), третье — у Алины Захарченко (55).

Как сообщалось ранее, харьковчане выиграли всеукраинский турнир по греко-римской борьбе.