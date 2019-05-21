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21.05.2019  12:19   

Тяжелая атлетика. Четверо харьковчан - сильнейшие в Украине

В Черноморске Одесской области завершился молодежный чемпионат страны для спортсменов не старше 23-х лет.


//objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, в женской части турнира чемпионками Украины стали Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) и Мария Гангур (59). Ранее эти харьковские спортсменки выступали в одном весе.
 
Разойдясь в категориях, подопечные Валерия Никулина и Евгения Шилова уверенно выиграли золотые медали.
 
Конотоп по сумме двух движений (рывок и толкание) подняла 194 кг, Гангур — 183.
 
Кроме того, в супертяжелой номинации первое место выиграла Анастасия Власенко с результатом 215 кг.
 
В мужской части турнира у Харьковской области — одна медаль, но золотая. Павел Залипский выиграл категорию до 61 кг с суммой двоеборья 236 кг.
 
Второе место на чемпионате заняли Екатерина Абибок (64) и Светлана Самуляк (49), третье — у Алины Захарченко (55).
 
Как сообщалось ранее, харьковчане выиграли всеукраинский турнир по греко-римской борьбе.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  атлетика, чемпионы, харьков
 
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