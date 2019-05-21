В культурно-спортивном комплексе «Коммунар» состоялся чемпионат Харьковской по прыжкам на акробатической дорожке (ВИДЕО)

Спортсмены разных возрастных групп соревновались в двух упражнениях, оцениваемых по 10-балльной шкале.
Прыжки на акробатической дорожке не является самостоятельным видом гимнастики. Они входят в состав прыжкам на батуте, ведь дорожка упругая и добавляет спортсмену импульса при выполнении упражнения. Президент областной федерации говорит, что это поражение в правах, которая сдерживает развитие вида.
«Прыжки на акробатической дорожке — это одна дисциплина, но я не скажу, что добиться в ней успеха проще, чем в гимнастике или батуте. Надеемся, что со временем и в международной федерации произойдут изменения и, соответственно, в национальных, и этот вид спорта станет самостоятельным», - комментирует Валерий Зайцев, президент федерации спортивной гимнастики Харьковской области.
Впоследствии областная федерация планирует развивать еще один зрелищный раздел акробатических прыжков - мини-трамп.
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С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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