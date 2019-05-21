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21.05.2019  09:45   

Харьковские гвардейцы одержали победу на Всеукраинском турнире по кроссфиту (ФОТО)

Второй Всеукраинский турнир по кросфиту «Crossfit army challenge» объединил военнослужащих из разных подразделений МВД Украины, Вооруженных сил Украины и высших учебных заведений военного направления.


ФОТО: nangu.edu.ua

Второй Всеукраинский турнир по кросфиту «Crossfit army challenge» объединил военнослужащих из разных подразделений МВД Украины, Вооруженных сил Украины и высших учебных заведений военного направления.   Среди 11-ти команд и более 40 участников из разных регионов Украины, первое общекомандное место заняла команда Академии Нацгвардии, под руководством доцента кафедры физической подготовки и спорта майора Артема Турчинова.   Турнир состоял из двух отборочных комплексов, в которых от Академии приняли участие майор Артем Турчинов, курсанты командно-штабного факультета Богдан Свистунов и Владислав Еременко, а также курсант факультета логистики Иван Силичи. К третьему финального комплекса вошли 10 сильнейших спортсменов, среди которых майор Артем Турчинов в индивидуальном зачете занял первое место, а курсант факультета логистики Иван Силичи второе место.

Во время соревнований участники выполнили около 20-ти упражнений, а именно упражнения со штангой, собственным весом, с гирей, перенес разного веса и другие упражнения.   Доцент кафедры физической подготовки и спорта майор Артем Турчинов отмечает, что занятия кросфитом является достаточно новым видом спорта для Украины. Тренироваться нужно настойчиво, в среднем, спортсмены тренируются в течение 5-6 дней, по 2:00 в сутки.   «Готовясь к соревнованиям, мы не знали, какие именно задачи нас будут ждать, а узнали о них от главного судьи только перед началом турнира. Приятно, что наши старания не остались без внимания и мы достойно представили Академию, - отметил Артем Турчинов. - Считаю, что подобные соревнования с каждым годом показывают будущим военнослужащим насколько интересной и нужной является система кросфиту в силовых структурах Украины, а это хорошая мотивация для занятий физической подготовкой, ведь победители есть положительным примером для других курсантов в популяризации кросфиту и физической подготовки во время несения военной службы ».

 

 

Источник:   Национальная Академия НГУ
 Тэги:  гвардия, гиря, харьков, штанга, победа, турнир, crossfit army challenge
 
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