21.05.2019 09:45

Харьковские гвардейцы одержали победу на Всеукраинском турнире по кроссфиту (ФОТО)

Второй Всеукраинский турнир по кросфиту «Crossfit army challenge» объединил военнослужащих из разных подразделений МВД Украины, Вооруженных сил Украины и высших учебных заведений военного направления.



ФОТО: nangu.edu.ua

Второй Всеукраинский турнир по кросфиту «Crossfit army challenge» объединил военнослужащих из разных подразделений МВД Украины, Вооруженных сил Украины и высших учебных заведений военного направления. Среди 11-ти команд и более 40 участников из разных регионов Украины, первое общекомандное место заняла команда Академии Нацгвардии, под руководством доцента кафедры физической подготовки и спорта майора Артема Турчинова. Турнир состоял из двух отборочных комплексов, в которых от Академии приняли участие майор Артем Турчинов, курсанты командно-штабного факультета Богдан Свистунов и Владислав Еременко, а также курсант факультета логистики Иван Силичи. К третьему финального комплекса вошли 10 сильнейших спортсменов, среди которых майор Артем Турчинов в индивидуальном зачете занял первое место, а курсант факультета логистики Иван Силичи второе место.

Во время соревнований участники выполнили около 20-ти упражнений, а именно упражнения со штангой, собственным весом, с гирей, перенес разного веса и другие упражнения. Доцент кафедры физической подготовки и спорта майор Артем Турчинов отмечает, что занятия кросфитом является достаточно новым видом спорта для Украины. Тренироваться нужно настойчиво, в среднем, спортсмены тренируются в течение 5-6 дней, по 2:00 в сутки. «Готовясь к соревнованиям, мы не знали, какие именно задачи нас будут ждать, а узнали о них от главного судьи только перед началом турнира. Приятно, что наши старания не остались без внимания и мы достойно представили Академию, - отметил Артем Турчинов. - Считаю, что подобные соревнования с каждым годом показывают будущим военнослужащим насколько интересной и нужной является система кросфиту в силовых структурах Украины, а это хорошая мотивация для занятий физической подготовкой, ведь победители есть положительным примером для других курсантов в популяризации кросфиту и физической подготовки во время несения военной службы ».