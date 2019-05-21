Главная Новости Спорт В Харькове пройдут соревнования по берпи
21.05.2019  12:33   

В Харькове пройдут соревнования по берпи

Соревнования «Burpee Challenge» пройдут 15 июня на стадионе «Металлист».


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Мероприятие состоится в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019». К участию приглашаются дети от 8 до 15 лет и взрослые от 16 лет и старше. Количество участников ограничено.  Призовой фонд - 5 тыс. грн.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию о мероприятии можно здесь.

Отметим, что также в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019» пройдут фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; соревнования по воркауту, этап Кубка Украины по STRONGMAN; выставка достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, инвентаря и здорового питания. 

Справка. Берпи - это кроссфит-упражнение, которое сочетает в себе несколько последовательных движений: приседание, упор лежа и прыжок.

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  берпи, соревнования, харьков, город, совет
 
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