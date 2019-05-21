В Харькове пройдут соревнования по берпи

Соревнования «Burpee Challenge» пройдут 15 июня на стадионе «Металлист».
Мероприятие состоится в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019». К участию приглашаются дети от 8 до 15 лет и взрослые от 16 лет и старше. Количество участников ограничено. Призовой фонд - 5 тыс. грн.
Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию о мероприятии можно здесь.
Отметим, что также в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019» пройдут фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; соревнования по воркауту, этап Кубка Украины по STRONGMAN; выставка достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, инвентаря и здорового питания.
Справка. Берпи - это кроссфит-упражнение, которое сочетает в себе несколько последовательных движений: приседание, упор лежа и прыжок.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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