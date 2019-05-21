21.05.2019 13:19

Квадрокросс. В чемпионате Европы участвовал харьковчанин

18-19 мая, в городе Буча (Киевской области), прошёл Чемпионат Европы по квадрокроссу.



//sportevents.kharkiv.ua

Среди участников, представляющих Украину, был молодой харьковчанин Дмитрий Кирьянов, выступающий под номером 710. Дмитрий показал хороший результат и финишировал в двух заездах на 14 месте. Как отметил сам Дмитрий, он остался доволен своим выступлением.

Чемпионат Европы по квадрокроссу в Украине - это масштабное спортивное событие 2019 года. Соревнования прошли на одной из лучших мотоциклетных трасс страны спортивно-технического клуба «Сона». В мероприятии участвовало около 30 команд звезд мотоспорта со всего мира. В течение двух дней было более 30 000 зрителей!