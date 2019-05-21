Квадрокросс. В чемпионате Европы участвовал харьковчанин

18-19 мая, в городе Буча (Киевской области), прошёл Чемпионат Европы по квадрокроссу.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: