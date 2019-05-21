Анастасия Шевченко и Бачуки Багишвили - призеры чемпионата Европы (ФОТО)

21.05.2019 17:41

Две «бронзы» завоевали харьковские спортсмены на соревнованиях по спортивному и боевому самбо, которые с 17 по 19 мая состоялись в испанском городе Хихон.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, в соревнованиях среди женщин третье место в весовой категории до 60 кг заняла Анастасия Шевченко. На пути к медали она победила соперницу из Молдавии, но в полуфинале уступила российской спортсменке Яне Шевченко, которая в итоге стала чемпионкой Европы. В «бронзовом финале» Анастасия Шевченко победила соперницу из Грузии.

В соревнованиях среди мужчин в боевом разделе самбо харьковчанин Бачуки Багишвили стал бронзовым призером в весе до 68кг. Выиграв у соперника из Испании и уступив в полуфинале беларусу Василию Остапцу, который стал вице-чемпионом Европы, в поединке за третье место Бачуки победил самбиста из Литвы.

В целом на этом чемпионате сборная Украины завоевала 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых наград и заняла вторые общекомандные места в соревнованиях среди женщин и в боевом разделе самбо.