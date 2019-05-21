Анастасия Шевченко и Бачуки Багишвили - призеры чемпионата Европы (ФОТО)

Две «бронзы» завоевали харьковские спортсмены на соревнованиях по спортивному и боевому самбо, которые с 17 по 19 мая состоялись в испанском городе Хихон.
В соревнованиях среди мужчин в боевом разделе самбо харьковчанин Бачуки Багишвили стал бронзовым призером в весе до 68кг. Выиграв у соперника из Испании и уступив в полуфинале беларусу Василию Остапцу, который стал вице-чемпионом Европы, в поединке за третье место Бачуки победил самбиста из Литвы.
В целом на этом чемпионате сборная Украины завоевала 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых наград и заняла вторые общекомандные места в соревнованиях среди женщин и в боевом разделе самбо.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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