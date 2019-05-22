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22.05.2019  09:53   

Харьковские пожарные получили право на реванш (ФОТО)

Спасатели заняли 2-е место в соревнованиях по мини-футболу чемпионата ХООФСТ «Динамо»


://kh.dsns.gov.ua

20 мая на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» проходили соревнования чемпионата по мини футболу комплексных соревнований «Спартакиада 2019». 

По итогам соревнований сборная команда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области заняла 2-е место среди 5-ти футбольных коллективов правоохранительных органов, уступив команде Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Этот результат дает право принять участие в следующем динамовском футбольном форуме на кубок «Фомина», который пройдет 27 мая в Харькове.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  футбол, мини, спасатели, харьков, реванш, место
 
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