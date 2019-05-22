Харьковские пожарные получили право на реванш (ФОТО)

Спасатели заняли 2-е место в соревнованиях по мини-футболу чемпионата ХООФСТ «Динамо»
20 мая на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» проходили соревнования чемпионата по мини футболу комплексных соревнований «Спартакиада 2019».
По итогам соревнований сборная команда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области заняла 2-е место среди 5-ти футбольных коллективов правоохранительных органов, уступив команде Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Этот результат дает право принять участие в следующем динамовском футбольном форуме на кубок «Фомина», который пройдет 27 мая в Харькове.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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