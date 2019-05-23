Харьковская атлетка установила три рекорда Украины

23.05.2019 13:01

На чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет спортсмены Харьковщины завоевали 4 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль.

Лучше всего проявили себя женщины. Харьковчанка Камила Конотоп уверенно победила в весовой категории до 55кг, подняв по сумме двоеборья 194 кг: 90кг - в рывке и 104кг - в толчке. Все три результата стали новыми рекордами Украины как среди спортсменов до 23 лет, так и среди взрослых.

В этой же весовой категории Алина Захарченко, подняв в сумме двоеборья 152 кг (68кг - в рывке и 84кг - в толчке), стала бронзовым призером. Марине Александровой из Донецкой области, занявшей второе место, харьковская тяжелоатлетка уступила 4кг.

Также чемпионками стали Мария Гангур (весовая категория - до 59 кг) с результатом 183 кг (83кг+100кг) и Анастасия Власенко (весовая категория - свыше 87кг) – 215 кг (95кг +120кг).

Серебряную медаль в весовой категории до 49 кг завоевала Светлана Самуляк с результатом 145кг (67кг рывок + 78кг толчок). Ангелина Ломачинская из Хмельницкой области, которая стала чемпионкой, превзошла результат Светланы по сумме двоеборья на 19кг.

Еще одно «серебро» получила Екатерина Абибок. В весовой категории до 64кг она показала результат 170 кг (80кг+90кг). Победу в этом весе завоевала Мария Тимощук из Ровенской области - 195 кг по сумме двоеборья.

В соревнованиях среди мужчин харьковские тяжелоатлеты завоевали одну золотую медаль. Чемпионом Украины стал Павел Залипский, который в весе до 61кг поднял в сумме двоеборья 236 кг (110 кг - в рывке, 126кг - в толчке).

Этот чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к чемпионату Европы среди юниоров до 20 лет и молодежи до 23 лет, который с 7 по 15 июля состоится в столице Молдовы, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.