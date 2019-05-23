23.05.2019 14:19

В Первой столице пройдет кубок воркаутеров

В Харькове состоится битва за кубок, в котором сразятся атлеты Barstylers Workout clubs.



//sportevents.kharkiv.ua

В рамках FIT DAY Kharkiv 2019, которое состоится 15 июня на стадионе «Металлист», пройдут соревнования «Barstylers Workout Challenge», где атлеты украинских клубов будут бороться за кубок Barstylers Workout Cup. К участию в Barstylers Workout Challenge допускаются учасники любой возрастной категории.

Соревнования состоят из двух этапов: 1 этап - соревнования среди участников воркаут залов, в которых участники занимаются; 2 этап - соревнования по воркаут двоеборья.

На первом этапе ребята должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений.

Во втором этапе соревнований ребята выполняют подтягивание на турнике с 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.

Регистрация на Barstylers Workout Challenge здесь.

Напомним, что FIT DAY Kharkiv 2019 традиционно объединит в себе ряд мероприятий: Фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; Бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; Этап Кубка Украины по STRONGMAN; FITNESS EXPO достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, инвентаря, спортивного и здорового питания; соревнования, Barstylers Workout Challenge, Burpee Challenge.