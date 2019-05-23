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23.05.2019  14:19   

В Первой столице пройдет кубок воркаутеров

В Харькове состоится битва за кубок, в котором сразятся атлеты Barstylers Workout clubs.


//sportevents.kharkiv.ua
В рамках FIT DAY Kharkiv 2019, которое состоится 15 июня на стадионе «Металлист», пройдут соревнования «Barstylers Workout Challenge», где атлеты украинских клубов будут бороться за кубок Barstylers Workout Cup. К участию в Barstylers Workout Challenge допускаются учасники любой возрастной категории.
 
Соревнования состоят из двух этапов: 1 этап - соревнования среди участников воркаут залов, в которых участники занимаются; 2 этап - соревнования по воркаут двоеборья.
 
На первом этапе ребята должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений.
 
Во втором этапе соревнований ребята выполняют подтягивание на турнике с 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.
 
Регистрация на Barstylers Workout Challenge здесь.
 
Напомним, что FIT DAY Kharkiv 2019 традиционно объединит в себе ряд мероприятий: Фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; Бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; Этап Кубка Украины по STRONGMAN; FITNESS EXPO достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, инвентаря, спортивного и здорового питания; соревнования, Barstylers Workout Challenge, Burpee Challenge. 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  воркаут, кубок, харьков
 
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