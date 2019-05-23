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23.05.2019  15:19   

Футбол. Харьковчанки - вновь сильнейшие в Украине

Первостличницы в девятый раз стали чемпионками Украины по женскому футболу


timeua.info
Харьковчанки в девятый раз стали чемпионками Украины по женскому футболу 
 
Команда «Жилстрой-1» досрочно выиграла чемпионат Украины по футболу среди женских команд сезона 2018-2019 года.
 
В матче 16-го тура спортсменки со счетом 2:0 обыграли команду «Ятрань-Берестовец» (Черкасская область).
 
Харьковчанки набрали 48 очков и за два тура до окончания чемпионата завоевали первенство.
 
Это девятая победа в истории ЖФК «Жилстрой-1». 
 
Серебряным призером стала команда «Жилстрой-2», которая отстала от лидеров на шесть очков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбол, команда жилстрой 1 и 2, харьков
 
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