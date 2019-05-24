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24.05.2019  13:19   

Регби. Харьковская команда - призер Универсиады

Всеукраинская Универсиада по регби-7 прошла 22-23 мая на одесском стадионе «Спартак».


//city.kharkov.ua
Девять команд из девяти регионов Украины на протяжении двух дней определяли сильнейшую студенческую команду страны. На первом этапе сборные девяти областей были разделены на три группы, победители которых, а также одна лучшая вторая команда, продолжили борьбу за трофей, остальные разыграли места с 5-го по 9-е.
 
По итогам турнира, сборная команда Харьковской области заняла третье место. Победителями стала команда Одесской области, серебряными призерами – команда Хмельницкой области.
 
По итогам Всеукраинской Универсиады будет сформирована студенческая сборная Украины, которая примет участие во Всемирной Универсиаде, которая состоится в августе в Неаполе (Италия).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  регби, призеры универсиады, харьков
 
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