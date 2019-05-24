24.05.2019 13:57

В Харькове пройдет конференция любителей скандинавской ходьбы

4 июня в 11.00 в медиа-центра «Время» состоится конференция по скандинавской ходьбы «Скандинавская ходьба вместо лекарств».



//sportevents.kharkiv.ua

В мероприятии «Скандинавская ходьба вместо лекарств» примут участие представители различных заинтересованных сторон: международная федерация скандинавской ходьбы (ONWF), образовательные и оздоровительные учреждения (вуза, общеобразовательные школы, врачи ЛФК, спортсмены), общественные организации.

В рамках конференции предусмотрена тематика:

Скандинавская ходьба - современный вид занятия, фитнеса, физкультуры и спорта.

Использование международного опыта в развитии скандинавской ходьбы в Харькове и Украине.

Введение скандинавской ходьбы в школьных учреждениях и вузах. Опыт пилотного школьного проекта в ХЗОШ№150.

Туристско-оздоровительный аспект скандинавской ходьбы и развитие инфраструктуры города.

Скандинавская ходьба как средство реабилитации. Медицинские аспекты скандинавской ходьбы.

Социальные проекты на базе скандинавской ходьбы.

Для всех желающих будет проведен практический мастер класс по скандинавской ходьбы (инвентарь будет предоставлен).

Место проведения: ул. Сумская 72, медиа-центр «Время», с 11.00 - 13.30

Предварительная запись по телефону 050-562-75-85.