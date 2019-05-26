Главная Новости Спорт Легионеры Шевченко и молодежь Ротаня начали сбор в Харькове (ВИДЕО)
26.05.2019  13:20   

Легионеры Шевченко и молодежь Ротаня начали сбор в Харькове (ВИДЕО)

С 25 мая начался тренировочный сбор национальной сборной Украины.


://goldtalant.com.ua

В Харьков начали съезжаться легионеры и игроки молодежки, которые временно «подменять» кандидатов, избранных Шевченко в чемпионате УПЛ

Первыми в пятизвездочном отеле возле Пятихаток появились легионеры - игроки Гента Роман Яремчук и Игорь Пластун, 21-летние Василий Кравец с Леганес и Марьян Швед с Селтика и Иван Петряк, у которого пока действует контракт с Ференцварошем.

Пресс-служба ФФУ пока не сообщает, кто точно прибыл из кандидатов в молодежную сборную. Известно только, что их пока восемь, сейчас приедет еще трое.

Как стало известно проекта Золотой Талант, одним из них является 20-летний защитник Карпат Александр Авраменко .

Футболисты 1998-2000 годов рождения доукомплектуют состав сборной Украины для проведения тренировок в период с 25 по 31 мая - до приезда игроков главной команды, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Напомним, что национальная сборная готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, а молодежная - к Мемориалу имени Валерия Лобановского.

 

Источник:   goldtalant
 Тэги:  футбол, сбор, харьков, молодежная, чемпионат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.05 Спорт Футбол. Харьковчанки - вновь сильнейшие в Украине 23.05 Криминал и происшествия Матч Шахтер-Динамо: без эксцессов, 12 обращений и 4 госпитализации 22.05 Спорт Харьковские пожарные получили право на реванш (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 