Легионеры Шевченко и молодежь Ротаня начали сбор в Харькове (ВИДЕО)

С 25 мая начался тренировочный сбор национальной сборной Украины.
В Харьков начали съезжаться легионеры и игроки молодежки, которые временно «подменять» кандидатов, избранных Шевченко в чемпионате УПЛ
Первыми в пятизвездочном отеле возле Пятихаток появились легионеры - игроки Гента Роман Яремчук и Игорь Пластун, 21-летние Василий Кравец с Леганес и Марьян Швед с Селтика и Иван Петряк, у которого пока действует контракт с Ференцварошем.
Пресс-служба ФФУ пока не сообщает, кто точно прибыл из кандидатов в молодежную сборную. Известно только, что их пока восемь, сейчас приедет еще трое.
Как стало известно проекта Золотой Талант, одним из них является 20-летний защитник Карпат Александр Авраменко .
Футболисты 1998-2000 годов рождения доукомплектуют состав сборной Украины для проведения тренировок в период с 25 по 31 мая - до приезда игроков главной команды, которые выступают в украинской Премьер-лиге.
Напомним, что национальная сборная готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, а молодежная - к Мемориалу имени Валерия Лобановского.
Достаточно противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
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