27.05.2019 12:40

Харьковчанка не оставила шансов бывшей чемпионке на кортах Roland Garros (ВИДЕО)

После победы над титулованной американкой Винус Уильямс Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.



Фото: SI Tennis

В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции по теннису сеянная девятой Элина Свитолина из Украины выиграла у Винус Уильямс из США – 6:3, 6:3

38-летняя американка сейчас занимает 52-ю строчку в мировом рейтинге. Она 22-й раз приняла участие в парижском турнире Большого шлема, в 2002 году играла в финале. Всего за карьеру Уильямс выиграла 49 турниров WTA.

Матч длился час и 13 минут. Свитолина сделала семь брейков, потеряв свою подачу четыре раза. У американки 34 невынужденные ошибки против 15 у теннисистки из Украины.

Во втором раунде Свитолина встретится с соотечественницей Катериной Козловой, которая сегодня обыграла Бернарду Перу из США.