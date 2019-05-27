Харьковчанка не оставила шансов бывшей чемпионке на кортах Roland Garros (ВИДЕО)

После победы над титулованной американкой Винус Уильямс Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.
В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции по теннису сеянная девятой Элина Свитолина из Украины выиграла у Винус Уильямс из США – 6:3, 6:3
38-летняя американка сейчас занимает 52-ю строчку в мировом рейтинге. Она 22-й раз приняла участие в парижском турнире Большого шлема, в 2002 году играла в финале. Всего за карьеру Уильямс выиграла 49 турниров WTA.
Матч длился час и 13 минут. Свитолина сделала семь брейков, потеряв свою подачу четыре раза. У американки 34 невынужденные ошибки против 15 у теннисистки из Украины.
Во втором раунде Свитолина встретится с соотечественницей Катериной Козловой, которая сегодня обыграла Бернарду Перу из США.
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