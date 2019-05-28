В области прошел чемпионат Украины физкультурно-спортивного общества «Спартак»

Побороться за первенство в танцевальном турнире приехали более тысячи участников из 13 областей Украины.
Между участниками также разыграли Кубок Гран-при Слобожанщины.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
влажн.:
давл.:
ветер: