Главная Новости Спорт В области прошел чемпионат Украины физкультурно-спортивного общества «Спартак»
28.05.2019  09:01   

В области прошел чемпионат Украины физкультурно-спортивного общества «Спартак»

Побороться за первенство в танцевальном турнире приехали более тысячи участников из 13 областей Украины.


// ХОГА
Кроме привычных наград, участники чемпионата получили звания и разряды согласно спортивным квалификациям. Кроме того, по результатам турнира будет сформирована сборная Украины общества «Спартак».

Между участниками также разыграли Кубок Гран-при Слобожанщины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спортивные танцы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Спорт В Харькове - Международный танцевальный турнир 17.12 Спорт В Харькове проходит международный фестиваль по спортивным танцам 14.12 Спорт В Харькове пройдет международный фестиваль по спортивным танцам
 
 

Видео

Харьковских студентов учили проявлять себя и правильно говорить. Второй этап проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 