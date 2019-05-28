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28.05.2019  09:30   

Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате Европы по армспорту

Соревнования среди спортсменов с нарушениями зрения и поражениями опорно-двигательного аппарата прошли в Греции.


// ХОГА
Участие в чемпионате приняли спортсмены из 25 стран, а по их итогам сборная Украины по пара-армрестлингу завоевала 9 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград. Из них 4 золотые, 5 серебряные и 2 бронзовые – на счету харьковских армреслеров.

Чемпионами Европы стали: Анна Судницына (весовая категория - до 70кг), Юлия Сапелкина (весовая категория - свыше 70кг), Владимир Мишустин (весовая категория - свыше 85кг).

По две серебряные медали завоевали Анатолий Потемкин (весовая категория - до 60 кг) и Юлия Гадаева (весовая категория - до 65кг).

Бронзовыми призерами стали: Николай Татевосян (весовая категория - до 65кг) и Вячеслав Хихлов (весовая категория - до 65кг).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийцы, армспорт, чемпионат европы, харьков
 
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