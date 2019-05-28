Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате Европы по армспорту

Соревнования среди спортсменов с нарушениями зрения и поражениями опорно-двигательного аппарата прошли в Греции.
Чемпионами Европы стали: Анна Судницына (весовая категория - до 70кг), Юлия Сапелкина (весовая категория - свыше 70кг), Владимир Мишустин (весовая категория - свыше 85кг).
По две серебряные медали завоевали Анатолий Потемкин (весовая категория - до 60 кг) и Юлия Гадаева (весовая категория - до 65кг).
Бронзовыми призерами стали: Николай Татевосян (весовая категория - до 65кг) и Вячеслав Хихлов (весовая категория - до 65кг).
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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