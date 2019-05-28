Бадминтонисты привезли серебро Суперлиги

Харьковские спортсмены заняли второе место в Суперлиге клубного чемпионата Украины по бадминтону, прошедшем с 24 по 26 мая в Одессе.
Соревнования проходили по круговой системе, и на пути к медалям харьковчане обыграли команду Одесской области со счетом 6:1, команду киевского МЦ «Инваспорт» - 7:0, Киевский бадминтонный клуб - 4:3, команду Николаевской области - 4:3, а также Львовский бадминтонный клуб - 6:1.
Единственными соперниками, которые нанесли харьковским бадминтонистам поражение со счетом 0:7, стала команда Рapa's Court из Днепропетровской области, которая в итоге и выиграла клубный чемпионат, харьковская ШВСМ заняла второе место, а третье досталось Киевскому бадминтонному клубу, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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