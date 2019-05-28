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28.05.2019  11:22   

Бадминтонисты привезли серебро Суперлиги

Харьковские спортсмены заняли второе место в Суперлиге клубного чемпионата Украины по бадминтону, прошедшем с 24 по 26 мая в Одессе.


// ХОГА
В соревнованиях приняли участие семь команд из пяти областей и Киева. Харьковская область была представлена командой ШВСМ, в состав которой вошли: Глеб Бекетов, Марина Бондаренко, Амина Лысенко, Михаил Махновский, Иван Мединский, Виктория Погребняк, Анастасия Прозорова, Анастасия Прокопович и Даниил Скрынник.

Соревнования проходили по круговой системе, и на пути к медалям харьковчане обыграли команду Одесской области со счетом 6:1, команду киевского МЦ «Инваспорт» - 7:0, Киевский бадминтонный клуб - 4:3, команду Николаевской области - 4:3, а также Львовский бадминтонный клуб - 6:1.

Единственными соперниками, которые нанесли харьковским бадминтонистам поражение со счетом 0:7, стала команда Рapa's Court из Днепропетровской области, которая в итоге и выиграла клубный чемпионат, харьковская ШВСМ заняла второе место, а третье досталось Киевскому бадминтонному клубу, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, харьков
 
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