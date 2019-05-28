28.05.2019 16:20

В Харькове состоится молодежный чемпионат по скалолазанию

С 21 по 23 июня 2019 г. состоится чемпионат Харьковской области по скалолазанию среди юниоров, юниорок, молодежи, юношей и девушек (болдеринг, многоборье).



// facebook

Соревнования проводятся в 5-м подъезде Госпрома в болдеринговом зале.

Болдеринг - это вид скалолазания, состоящий из серии коротких, но предельно сложных трасс.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 7 до 19 лет

Перед стартом пройдет парад открытия соревнований и лазание боулдерингових трасс для всех возрастных групп.