В Харькове состоится молодежный чемпионат по скалолазанию

С 21 по 23 июня 2019 г. состоится чемпионат Харьковской области по скалолазанию среди юниоров, юниорок, молодежи, юношей и девушек (болдеринг, многоборье).
Соревнования проводятся в 5-м подъезде Госпрома в болдеринговом зале.
Болдеринг - это вид скалолазания, состоящий из серии коротких, но предельно сложных трасс.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 7 до 19 лет
Перед стартом пройдет парад открытия соревнований и лазание боулдерингових трасс для всех возрастных групп.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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