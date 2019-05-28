Главная Новости Спорт В Харькове состоится молодежный чемпионат по скалолазанию
28.05.2019  16:20   

В Харькове состоится молодежный чемпионат по скалолазанию

С 21 по 23 июня 2019 г. состоится чемпионат Харьковской области по скалолазанию среди юниоров, юниорок, молодежи, юношей и девушек (болдеринг, многоборье).


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Соревнования проводятся в 5-м подъезде Госпрома в болдеринговом зале.

Болдеринг - это вид скалолазания, состоящий из серии коротких, но предельно сложных трасс.

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 7 до 19 лет

Перед стартом пройдет  парад открытия соревнований и  лазание боулдерингових трасс для всех возрастных групп.

 

 

 

Источник:   4sport.ua
 Тэги:  скалолазание, трасса, харьков, госпром, зал многоборье
 
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