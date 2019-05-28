28.05.2019 16:52

Атлеты со всей Украины поборются за кубок Barstylers Workout clubs

Открыта регистрация на участие в соревнованиях по воркауту «Barstylers Workout Challenge», которые пройдут 15 июня на стадионе «Металлист».



// city.kharkov.ua

К участию в «Barstylers Workout Challenge» допускаются участники любой возрастной категории.

Соревнования пройдут в два этапа: среди участников воркаут-залов и по воркаут-двоеборью. На 1-м этапе спортсмены должны набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений. Во 2-м этапе соревнований участники выполняют подтягивание на турнике с весом 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.



Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно здесь.



Начало мероприятия - в 13:00.



Соревнования по воркауту пройдут в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019», которое включает в себя ряд мероприятий. Участников мероприятия ожидают фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; выставка достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, спортивного и здорового питания. Также в рамках мероприятия состоится этап Кубка Украины по «STRONGMAN», а также соревнования «Burpee Challenge» и др.