Харьковские легкоатлеты на Всеукраинской Универсиаде боролись за путевки в Неаполь

В Кропивницком состязались за путевки на Всемирные Студенческие Игры, которые пройдут в июле в итальянском Неаполе.
Харьковские студенты победили в четырех дисциплинах. 1500 метров быстрее всех пробежала Дарья Вдовиченко из НТУ ХПИ. Причем с личным рекордом — 4 минуты 42 и 82 сотых секунды. Ярославу Исаченкову из харьковского «Политеха» не было равных в секторе для прыжков в длину — победные 7 м 81 см он показал в предпоследней, пятой попытке.
Анна Дунаевская из академии физической культуры первенствовала в секторе для метания диска. Во второй пробе она отправила килограммовый снаряд на 49 м 25 см и превзошла на 3 см Дарью Гаркушу из Днепра. Виолетта Никоненко, она также из НТУ ХПИ, была первой в прыжках с шестом.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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