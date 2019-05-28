28.05.2019 18:46

Харьковские легкоатлеты на Всеукраинской Универсиаде боролись за путевки в Неаполь

В Кропивницком состязались за путевки на Всемирные Студенческие Игры, которые пройдут в июле в итальянском Неаполе.



// objectiv.tv

Харьковские студенты победили в четырех дисциплинах. 1500 метров быстрее всех пробежала Дарья Вдовиченко из НТУ ХПИ. Причем с личным рекордом — 4 минуты 42 и 82 сотых секунды. Ярославу Исаченкову из харьковского «Политеха» не было равных в секторе для прыжков в длину — победные 7 м 81 см он показал в предпоследней, пятой попытке.

Анна Дунаевская из академии физической культуры первенствовала в секторе для метания диска. Во второй пробе она отправила килограммовый снаряд на 49 м 25 см и превзошла на 3 см Дарью Гаркушу из Днепра. Виолетта Никоненко, она также из НТУ ХПИ, была первой в прыжках с шестом.