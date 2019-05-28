В День защиты детей харьковчане установят рекорд по одновременной игре в шахматы

По данным организаторов, в одном сеансе примут участие 600 детей.
В День защиты детей Харькове установят рекорд по одновременной игре в шахматы. Об этом представители Областной федерации сообщили на странице в Facebook.
Организаторы отмечают, что в рекордной игре будут участвовать 600 детей, которые смогут получить не только море приятных эмоций, но и призы. Противостоять детям будут гроссмейстеры, кандидаты и мастера спорта. Массовый сеанс запланирован на 09:30 1 июня в парке Горького. Регистрация юных игроков будет проходить до 08:00, также заявка на участие размещена по ссылке.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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