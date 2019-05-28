Главная Новости Спорт В День защиты детей харьковчане установят рекорд по одновременной игре в шахматы
28.05.2019  19:59   

В День защиты детей харьковчане установят рекорд по одновременной игре в шахматы

По данным организаторов, в одном сеансе примут участие 600 детей.


// facebook

В День защиты детей Харькове установят рекорд по одновременной игре в шахматы. Об этом представители Областной федерации сообщили на странице в Facebook

Организаторы отмечают, что в рекордной игре будут участвовать 600 детей, которые смогут получить не только море приятных эмоций, но и призы. Противостоять детям будут гроссмейстеры, кандидаты и мастера спорта. Массовый сеанс запланирован на 09:30 1 июня в парке Горького. Регистрация юных игроков будет проходить до 08:00, также заявка на участие размещена по ссылке.

Источник:   Областная федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, сеанс, харьков, дети, рекорд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Спорт Шахматы. Харьковчанин Коробов - победитель престижного турнира 06.05 Спорт В Харькове скончался известный шахматист 21.01 Политика «Главное – привлечь детей»: Грановский рассказал о шахматном турнире между Харьковом и Киевом (ФОТО)
 
 

Видео

Рабинович: мы победим, потому что в Украине должен быть установлен мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 