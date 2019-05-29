Дебютант из Харькова победил на этапе Кубка Европы

25 и 26 мая во Франции состоялись 7-й и 8-й этапы Кубка Европы по велоспорту ВМХ.
На следующий день на 8-м этапе Кубка воспитанник тренеров Валентины Погорелой и Сергея Панасенко взял у соперников, в том числе и у двух лидеров французской сборной, реванш и занял первое место.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что для Владислава Сапожникова это была дебютная победа на этапах Кубка Европы.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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