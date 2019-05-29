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29.05.2019  09:35   

Дебютант из Харькова победил на этапе Кубка Европы

25 и 26 мая во Франции состоялись 7-й и 8-й этапы Кубка Европы по велоспорту ВМХ.


// ХОГА
Владислав Сапожников из города Купянск выступал в классе Cruizer и финишировал третьим на 7-м этапе Кубка, лишь на последних метрах пропустив вперед соперника из Франции.

На следующий день на 8-м этапе Кубка воспитанник тренеров Валентины Погорелой и Сергея Панасенко взял у соперников, в том числе и у двух лидеров французской сборной, реванш и занял первое место.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что для Владислава Сапожникова это была дебютная победа на этапах Кубка Европы.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, харьков
 
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