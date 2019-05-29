Сборная Харьковщины по прыжкам в привезла награды с чемпионата Украины

Сборная области заняла третье место в общекомандном зачете.
Наибольшее количество наград завоевала Полина Синица. Она стала чемпионкой в прыжках с метрового, трехметрового трамплина и в синхронных прыжках с вышки вместе с Александрой Левицкой из Донецкой области.
Кроме того, Полина заняла второе место в личных прыжках с вышки и третье - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с другой харьковчанкой Ириной Кленовой.
Еще одну серебряную медаль завоевал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Даниил Мокрецов вместе со спортсменом из Донецкой области Ильей Шабановым.
В общекомандном зачете сборная харьковской области с результатом 1140 очков заняла третье место. Второе было за сборной Николаевской области (1545 очков), а выиграли командный зачет киевляне (2125 очков).
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