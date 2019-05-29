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29.05.2019  10:30   

Сборная Харьковщины по прыжкам в привезла награды с чемпионата Украины

Сборная области заняла третье место в общекомандном зачете.


// ХОГА
Открытые соревнования в возрастных группах «А» и «В» состоялись с 20 по 25 мая в Киеве. Участие в них приняли 78 спортсменов 2001-2003 и 2004-2005 годов рождения из 8 областей Украины, а также гости из Польши. По итогам чемпионата на счету харьковчан было 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

Наибольшее количество наград завоевала Полина Синица. Она стала чемпионкой в прыжках с метрового, трехметрового трамплина и в синхронных прыжках с вышки вместе с Александрой Левицкой из Донецкой области.

Кроме того, Полина заняла второе место в личных прыжках с вышки и третье - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с другой харьковчанкой Ириной Кленовой.

Еще одну серебряную медаль завоевал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Даниил Мокрецов вместе со спортсменом из Донецкой области Ильей Шабановым.

В общекомандном зачете сборная харьковской области с результатом 1140 очков заняла третье место. Второе было за сборной Николаевской области (1545 очков), а выиграли командный зачет киевляне (2125 очков).

Впереди у харьковских спортсменов борьба за медали взрослого чемпионата Украины по прыжкам в воду, который в июне также состоится в Киеве.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  прыжки в воду, харьков
 
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