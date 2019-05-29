29.05.2019 14:08

Катерина Козлова снялась с матча против соотечественницы Свитолиной на Roland Garros (Комментарий)

Харьковчанка и Первая ракетка Украины без борьбы прошла в третий раунд (седьмой год подряд)



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Украинская теннисистка Катерина Козлова отказалась от проведения матча против соотечественницы Элины Свитолиной во втором круге турнира серии «Большого Шлема» Roland Garros в Париже, Франция.

29 мая теннисистки должны были открывать игровой на корте имени Сюзанн Ленглен. Вместо украинок стартовый матч проведут испанка Гарбинье Мугуруса и шведка Йоханна Ларссон. Победительница этой пары станет следующей соперницей Свитолиной.

67 ракетка мирового рейтинга WTA Катерина Козлова в интервью пресс-службе Roland Garros рассказала, что снялась из-за проблем со здоровьем (трещина в ребре).

Любопытно, что будучи одногодками, украинки немало поиграли между собой. Причем по детям Козлова зачастую становилась кошмаром для Элины, а вот, начиная с 2008 года, дважды на юниорском уровне и дважды на ITF победу праздновала Свитолина.

Впрочем, успокаивает, что билет без борьбы достался нашей землячке.

«С пары в Париже я еще не снялась, потому что у меня не было времени, но буду сниматься. Сейчас буду думать, куда лучше поехать, что сначала делать. Наверное, сначала надо кашель облегчить, будем разговаривать с врачом и решать. На травяной сезон у меня в планах были турниры в Ноттингеме, Бирмингеме, Истборне. Я еще заявлена в Ноттингеме, но это маловероятно, что я там буду играть, я буду сниматься, надеюсь Бирмингем смогу сыграть, будем еще смотреть по самочувствию» - заявила Катерина.

Напомним, что в первом круге Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, а Козлова победила другую представительницу США Бернарду Пера.

Элина Свитолина седьмой(!) год подряд преодолевает стартовый круг (на старте Парижа она никогда не проигрывала).

Итак, после четырех игровых дней из пяти украинцев в основе борьбу за титул продолжают двое – Элина Свитолина (кстати, уже защитившая прошлогодние 130 очков) и Леся Цуренко (27-я сеяная), которая за выход в третий круг сразится со своей подругой сербкой Александрой Крунич.

А пока отмечаем, что Цуренко и Свитолина, отличающиеся стабильностью и что не является обыденным для женского разряда, подтягиваются в гвардейском реестре на «Шлемах».

Для Свитолиной Roland Garros стал самым урожайным мэйджором (17 выигрышей, включая два четвертьфинала). Раскладка выглядит так: АО – 15; RG – 17; W – 5; US – 11.

Цуренко в этом реестре поднялась на четвертое место и имеет вполне реальные шансы расположиться следом за Свитолиной, войдя в топ-3