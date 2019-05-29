Главная Новости Спорт Харьковские сумоисты успешно выступили в Германии
29.05.2019  18:56   

Харьковские сумоисты успешно выступили в Германии

Международный рейтинговый турнир класса «А» Roland Cup Open состоялся в Бранденбурге.


://kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях среди женщин дважды на пьедестал почета поднималась Мария Дрбоян, которая победила в весовой категории свыше 95кг и завоевала серебряную награду в абсолютной весовой категории.

Еще одно «золото» немецкого турнира Харьковщине принес Руслан Русанов, который победил всех своих соперников в весовой категории до 100кг.

Владимир Белевцов стал серебряным призером в весе до 70кг.

Всего на турнире сборная Украины завоевала 8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сумо, международные, харьков, соревнования, рейтинг
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.03 Спорт Сумо. Американский успех харьковчанина 19.03 Спорт Сумо. Харьковские спортсмены триумфально выступили на Кубке Европы (ФОТО) 14.01 Спорт Европейский триумф харьковских сумоистов
 
 

Видео

В Харькове начали работать пришкольные лагеря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 