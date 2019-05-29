Харьковские сумоисты успешно выступили в Германии

Международный рейтинговый турнир класса «А» Roland Cup Open состоялся в Бранденбурге.
В соревнованиях среди женщин дважды на пьедестал почета поднималась Мария Дрбоян, которая победила в весовой категории свыше 95кг и завоевала серебряную награду в абсолютной весовой категории.
Еще одно «золото» немецкого турнира Харьковщине принес Руслан Русанов, который победил всех своих соперников в весовой категории до 100кг.
Владимир Белевцов стал серебряным призером в весе до 70кг.
Всего на турнире сборная Украины завоевала 8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: