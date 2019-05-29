29.05.2019 18:56

Харьковские сумоисты успешно выступили в Германии

Международный рейтинговый турнир класса «А» Roland Cup Open состоялся в Бранденбурге.



://kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях среди женщин дважды на пьедестал почета поднималась Мария Дрбоян, которая победила в весовой категории свыше 95кг и завоевала серебряную награду в абсолютной весовой категории.

Еще одно «золото» немецкого турнира Харьковщине принес Руслан Русанов, который победил всех своих соперников в весовой категории до 100кг.

Владимир Белевцов стал серебряным призером в весе до 70кг.

Всего на турнире сборная Украины завоевала 8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место.