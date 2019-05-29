29.05.2019 18:40

Особенная харьковская саблистка победила на Кубке мира в Бразилии

В городе Сан-Паулу прошли соревнования по паралимпийскому фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



://kharkivoda.gov.ua

Участие в них приняли 170 фехтовальщиков из 29 стран мира. Украина была представлена 14-ю спортсменами, которые завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. Из них две медали - на счету харьковчанок.

Евгения Бреус стала победительницей в фехтовании на сабле среди женщин в категории А. В финале она выиграла у своей подруги по сборной Украины Натальи Морквич из Львова со счетом 15:14.

Бронзовую медаль в женской сабле в категории В завоевала Елена Федота. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.