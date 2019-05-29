Студенческая команда харьковского «Политехника» не смогла выступить на Международном студенческом баскетбольном кубке

«Полкоманды заболело и мы вернулись в Украину». Директор «Политехника» – об отъезде с турнира в Москве
Студенческая команда харьковского «Политехника» должна была выступить на Международном студенческом баскетбольном кубке, который с 28 мая по 3 июня проходит в Москве. Однако, по информации российской прессы, наш коллектив неожиданно покинул соревнования, в которых принимают участие 11 коллективов из 9 стран мира.
Для того, чтобы прояснить ситуацию XSPORT обратился к директору «Политехника» Валентину Кулибабе, который был вместе с командой и назвал причину возвращения харьковчан в Украину:
- Мы не участвовали в этих соревнованиях.
То есть команда там не находилась?
- Мы находились, но команда заболела. Полкоманды простудилось и мы все вернулись обратно.
Вы и команда уже в Украине?
- Да, мы уже вернулись в Украину.
Какие дальнейшие планы у команды?
- Сейчас планируем поиграть в турнирах по баскетболу 3х3, планируем сборы и тренировочный лагерь. Все, как обычно, будем работать в командном режиме.
Отметим, что в 2018 году лучшим форвардом Международного студенческого баскетбольного кубка, который также проходил в Москве, был признан форвард «Политехника» Антон Рочняк.
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