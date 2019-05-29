29.05.2019 19:11

Студенческая команда харьковского «Политехника» не смогла выступить на Международном студенческом баскетбольном кубке

«Полкоманды заболело и мы вернулись в Украину». Директор «Политехника» – об отъезде с турнира в Москве



ФОТО: Валентин Кулибаба (xsport)

Студенческая команда харьковского «Политехника» должна была выступить на Международном студенческом баскетбольном кубке, который с 28 мая по 3 июня проходит в Москве. Однако, по информации российской прессы, наш коллектив неожиданно покинул соревнования, в которых принимают участие 11 коллективов из 9 стран мира.

Для того, чтобы прояснить ситуацию XSPORT обратился к директору «Политехника» Валентину Кулибабе, который был вместе с командой и назвал причину возвращения харьковчан в Украину:

- Мы не участвовали в этих соревнованиях. То есть команда там не находилась? - Мы находились, но команда заболела. Полкоманды простудилось и мы все вернулись обратно. Вы и команда уже в Украине? - Да, мы уже вернулись в Украину. Какие дальнейшие планы у команды? - Сейчас планируем поиграть в турнирах по баскетболу 3х3, планируем сборы и тренировочный лагерь. Все, как обычно, будем работать в командном режиме.

Отметим, что в 2018 году лучшим форвардом Международного студенческого баскетбольного кубка, который также проходил в Москве, был признан форвард «Политехника» Антон Рочняк.