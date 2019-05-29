29.05.2019 19:38

Харьковские нацгвардейцы выиграли футзальный Кубок Фомина (ФОТО)

В манеже спорткомплекса «Динамо» прошел турнир на Кубок Харьковской областной организации по футзалу памяти заслуженного мастера спорта Владимира Фомина.



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В соревнованиях приняли участие 10 команд коллективов физической культуры динамовской организации, которые заняли первые и вторые места в групповых турнирах — «Спартакиады-2019» и «Спартакиады “Здоровье”». Судьба всех медалей решилась только в сериях пенальти.

За третье место в «пожарном» дерби играли университет гражданской защиты и государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Основное время завершилось вничью 3:3, причем студенты по ходу матча выигрывали 3:0. В послематчевых шестиметровых ударах они дожали старших коллег — 3:1.

Сухой ничьей основное время завершили финалисты турнира — действующий на тот момент обладатель трофея, команда университета внутренних дел и воинская часть 3017 Национальной Гвардии. По пенальти выиграли нацгвардейцы — 4:3.