Главная Новости Спорт Харьковские нацгвардейцы выиграли футзальный Кубок Фомина (ФОТО)
29.05.2019  19:38   

Харьковские нацгвардейцы выиграли футзальный Кубок Фомина (ФОТО)

В манеже спорткомплекса «Динамо» прошел турнир на Кубок Харьковской областной организации по футзалу памяти заслуженного мастера спорта Владимира Фомина.


// facebook

В соревнованиях приняли участие 10 команд коллективов физической культуры динамовской организации, которые заняли первые и вторые места в групповых турнирах — «Спартакиады-2019» и «Спартакиады “Здоровье”». Судьба всех медалей решилась только в сериях пенальти.

За третье место в «пожарном» дерби играли университет гражданской защиты и государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Основное время завершилось вничью 3:3, причем студенты по ходу матча выигрывали 3:0. В послематчевых шестиметровых ударах они дожали старших коллег — 3:1.

Сухой ничьей основное время завершили финалисты турнира — действующий на тот момент обладатель трофея, команда университета внутренних дел и воинская часть 3017 Национальной Гвардии. По пенальти выиграли нацгвардейцы — 4:3.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  футзал, гвардия, харьков, кубок, чемпион
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Спорт Футзал. Харьковская Кобра, из-за неявок, вылетела из Первой лиги 10.01 Спорт В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета 25.06 Спорт Команда Харьковского горсовета выиграла турнир ко Дню Конституции
 
 

Видео

В Харькове начали работать пришкольные лагеря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 