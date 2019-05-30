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30.05.2019  10:01   

Юные борцы Харьковщины – бронзовые призеры чемпионата Украины

В Запорожье состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди младших юношей и девушек, на котором сборная Харьковской области завоевала пять бронзовых наград.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов 2004-2005 годов рождения из всей страны. По итогам чемпионата на счету харьковских борцов были бронзовые медали. Призерами стали: Дарья Рутенко (весовая категория - до 66кг), Максим Твердохлеб (весовая категория - до 44кг), Никита Каневский (весовая категория - до 62кг), Никита Демянов (весовая категория - до 85кг), Ярослав Гамов (весовая категория - до 100кг).

Эти соревнования стали одним из этапов подготовки юношеской сборной Украины к чемпионату Европы, который в июне этого года состоится в Польше.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, харьков
 
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