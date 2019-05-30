Юные борцы Харьковщины – бронзовые призеры чемпионата Украины

В Запорожье состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди младших юношей и девушек, на котором сборная Харьковской области завоевала пять бронзовых наград.
Эти соревнования стали одним из этапов подготовки юношеской сборной Украины к чемпионату Европы, который в июне этого года состоится в Польше.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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давл.:
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