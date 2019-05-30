Харьковский стадион «Металлист» принял «дерби» сборной Украины и команды из Днепра

Спортивные сборы национальной сборной, которые в этом году проводятся в Харькове, готовят элиту национального футбола к матчам против Сербии и Латвии
Вчера, 29 мая, спортивный клуб «Днепр-1» встретился на поле стадиона «Металлист» в Харькове со Сборной Украины, которая сейчас готовится к очередным матчам отборочного этапа Евро-2020.
СК «Днепр-1» провел без преувеличения исторический для себя матч. Фактически уже в ранге клуба УПЛ команда провела спарринг с национальной сборной Украины, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против команд Сербии и Литвы.
Сборную Украины составили легионеры, которым нужно было заполнить игровую паузу и представители молодежной сборной Украины. «Молодежка» под руководством Руслана Ротаня готовятся к мемориалу памяти Валерия Лобановского.
На протяжении всего матча днепряне достойно противостояли лучшим футболистам страны, в составе которых дублем отметился форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук.
СК протяжении всего матча имели много возможностей, чтобы отличиться, но сделали это только однажды - гол на счету Сергея Панасенко, который забил красивый гол от перекладины после розыгрыша углового.
Итог
Сборная Украины -СК «Днепр-1» 2: 1 (1: 0)
Голы: Яремчук (14,57) - Панасенко (82)
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: