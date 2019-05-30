30.05.2019 14:16

Харьковский стадион «Металлист» принял «дерби» сборной Украины и команды из Днепра

Спортивные сборы национальной сборной, которые в этом году проводятся в Харькове, готовят элиту национального футбола к матчам против Сербии и Латвии



://dniprograd.org

Вчера, 29 мая, спортивный клуб «Днепр-1» встретился на поле стадиона «Металлист» в Харькове со Сборной Украины, которая сейчас готовится к очередным матчам отборочного этапа Евро-2020.

СК «Днепр-1» провел без преувеличения исторический для себя матч. Фактически уже в ранге клуба УПЛ команда провела спарринг с национальной сборной Украины, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против команд Сербии и Литвы.

Сборную Украины составили легионеры, которым нужно было заполнить игровую паузу и представители молодежной сборной Украины. «Молодежка» под руководством Руслана Ротаня готовятся к мемориалу памяти Валерия Лобановского.

На протяжении всего матча днепряне достойно противостояли лучшим футболистам страны, в составе которых дублем отметился форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук.

СК протяжении всего матча имели много возможностей, чтобы отличиться, но сделали это только однажды - гол на счету Сергея Панасенко, который забил красивый гол от перекладины после розыгрыша углового.

Итог

Сборная Украины -СК «Днепр-1» 2: 1 (1: 0)

Голы: Яремчук (14,57) - Панасенко (82)