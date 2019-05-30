Харьковчанка и испанка устроят дуэль в третьем круге на центральной арене

Девятая ракетка мира Элина Свитолина 31 мая сыграет матч третьего круга Roland Garros против испанки Гарбинье Мугурусы.
Поединок пройдет вторым запуском на центральной арене Открытого чемпионата Франции – корте Филлипа Шатрие.
Начало игрового дня в 11:00 по местному времени / 12:00 по Киеву.
Мугурса считает, что ее матч против Свитолиной получится весьма интересным: «Что касается встречи со Свитолиной, то это здорово, что мы обе дошли до третьего круга. Именно такой матч я и ждала. Возможно, не так рано. Но он точно будет интересным».
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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