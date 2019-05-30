30.05.2019 18:40

Харьковчанка и испанка устроят дуэль в третьем круге на центральной арене

Девятая ракетка мира Элина Свитолина 31 мая сыграет матч третьего круга Roland Garros против испанки Гарбинье Мугурусы.



// xsport

Поединок пройдет вторым запуском на центральной арене Открытого чемпионата Франции – корте Филлипа Шатрие.

Начало игрового дня в 11:00 по местному времени / 12:00 по Киеву.

Мугурса считает, что ее матч против Свитолиной получится весьма интересным: «Что касается встречи со Свитолиной, то это здорово, что мы обе дошли до третьего круга. Именно такой матч я и ждала. Возможно, не так рано. Но он точно будет интересным».