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30.05.2019  18:40   

Харьковчанка и испанка устроят дуэль в третьем круге на центральной арене

Девятая ракетка мира Элина Свитолина 31 мая сыграет матч третьего круга Roland Garros против испанки Гарбинье Мугурусы.


// xsport

Поединок пройдет вторым запуском на центральной арене Открытого чемпионата Франции – корте Филлипа Шатрие.

Начало игрового дня в 11:00 по местному времени / 12:00 по Киеву.

Мугурса считает, что ее матч против Свитолиной получится весьма интересным: «Что касается встречи со Свитолиной, то это здорово, что мы обе дошли до третьего круга. Именно такой матч я и ждала. Возможно, не так рано. Но он точно будет интересным».

Источник:   xsport
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, рейтинг, грунт
 
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