03.06.2019 11:59

Харьковчане в числе первых пробежали марафон в Германии

Команда марафонцев из Харькова 2 июня успешно выступила на международном «Метрополь-Марафоне» в Германии.



://city.kharkov.ua

Забег прошел в городе Фюрт - спутнике харьковского города-побратима Нюрнберга. В нем приняли участие более 5 тыс. человек. 450 из них бежали 42 км, более 1300 - 21 км, а остальные участники - дистанцию в 10 км.



Харьковчанин Владимир Говор, который впервые участвовал в этом марафоне, занял 1-е место в своей возрастной группе на дистанции 42 км.



Харьковчанин Андрей Павелко на дистанции 21 км занял 3-е место в абсолютном зачете и 2-е место в своей возрастной группе. Кроме того, на этой же дистанции харьковчанин Евгений Годун занял 3-е место в своей возрастной группе.

По итогам соревнований харьковскую команду пригласили принять участие в «Метрополь-Марафоне» в 2020 году.