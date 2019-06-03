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03.06.2019  11:59   

Харьковчане в числе первых пробежали марафон в Германии

Команда марафонцев из Харькова 2 июня успешно выступила на международном «Метрополь-Марафоне» в Германии.


://city.kharkov.ua

Забег прошел в городе Фюрт - спутнике харьковского города-побратима Нюрнберга. В нем приняли участие более 5 тыс. человек. 450 из них бежали 42 км, более 1300  - 21 км, а остальные участники - дистанцию в 10 км. 

Харьковчанин Владимир Говор, который впервые участвовал в этом марафоне, занял 1-е место в своей возрастной группе на дистанции 42 км.

Харьковчанин Андрей Павелко на дистанции 21 км занял 3-е место в абсолютном зачете и 2-е место в своей возрастной группе. Кроме того,  на этой же дистанции харьковчанин Евгений Годун занял 3-е место в своей возрастной группе.

По итогам соревнований харьковскую команду пригласили принять участие в «Метрополь-Марафоне» в 2020 году.

Источник:   ХГС
 Тэги:  марафон, харьков, команда, престиж, город-побратим
 
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