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03.06.2019  18:01   

Харьковские боксеры – чемпионы Европы

На чемпионате Европы, который проходил в Румынии с 22 мая по 2 июня, сборная Украины завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград и заняла третье место в медальном зачете, пропустив вперед лишь сборные России и Болгарии.


// ХОГА
«Золото» соревнований завоевали харьковчане Даниил Дрыжак (весовая категория - до 46кг) и Матвей Ражба (весовая категория - 80кг).

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, на пути к чемпионскому титулу Даниил Дрыжак провел четыре поединка, в которых уверенно по единогласному решению судей 5:0 выиграл у соперников из Азербайджана, Хорватии, России и Румынии.

Матвей Ражба также победно провел четыре поединка. Со счетом 5:0 он выиграл у боксеров из Польши, Беларуси и Чехии, а в финале 4:1 – у россиянина Никиты Лебедева.

Серебряным призером в весе до 57кг стал Вячеслав Бригаденко. Он стартовал с победы 5:0 над соперником из Израиля, затем 3:2 выиграл у боксера из Румынии и по единогласному решению судей – у спортсмена из Молдовы, но в финале уступил 0:5 россиянину Ивану Кобзеву.

Никита Горбатенко стал бронзовым призером в весе до 70кг. На пути к медали он победил соперников из Азербайджана, Германии и Англии, но в полуфинале уступил 0:5 россиянину Михаилу Усову, который в итоге завоевал серебряную медаль.

Еще одну бронзовую награду харьковские боксеры завоевали в соревнованиях среди девушек. В полуфинальном поединке весовой категории свыше 80кг София Богданова уступила будущей чемпионке - российской спортсменке Екатерине Родионовой.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, харьков
 
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