Харьковские синхронистки выиграли пять золотых медалей и признаны лучшими в мире (ФОТО)

В Барселоне прошел восьмой этап Мировой серии по синхронному (артистическому) плаванию.
Основную борьбу сборная Украины, составленная из харьковских спортсменок, вела с командой Испании.
У нее украинки выиграли в самых зрелищных, но неолимпийских видах — «комбинированной группе» и «хайлайте». Разница в сумме баллов составила более пяти и двух очков, соответственно.
В произвольной сольной программе харьковчанка Марта Федина на шесть баллов опередила японку Мако Саваду и стала победительницей. В техническом соло выпускница государственного училища физической культуры уступила только именитой испанке Оне Карбонелл — одну десятую балла.
В паре с другой представительницей харьковского «Динамо», Анастасией Савчук, Федина выиграла обе дуэтные программы у испанских пар: Корбонелл – Паула Рамирез и Рамирез – Сара Лопез. Таким образом, на счету сборной Украины семь медалей — пять золотых и две серебряные.
Напомним, что харьковчанка признана лучшей синхронисткой мира : 20-летняя Елизавета Яхно получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года..
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