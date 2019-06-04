04.06.2019 08:38

Харьковские синхронистки выиграли пять золотых медалей и признаны лучшими в мире (ФОТО)

В Барселоне прошел восьмой этап Мировой серии по синхронному (артистическому) плаванию.



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Основную борьбу сборная Украины, составленная из харьковских спортсменок, вела с командой Испании.

У нее украинки выиграли в самых зрелищных, но неолимпийских видах — «комбинированной группе» и «хайлайте». Разница в сумме баллов составила более пяти и двух очков, соответственно.

В произвольной сольной программе харьковчанка Марта Федина на шесть баллов опередила японку Мако Саваду и стала победительницей. В техническом соло выпускница государственного училища физической культуры уступила только именитой испанке Оне Карбонелл — одну десятую балла.

В паре с другой представительницей харьковского «Динамо», Анастасией Савчук, Федина выиграла обе дуэтные программы у испанских пар: Корбонелл – Паула Рамирез и Рамирез – Сара Лопез. Таким образом, на счету сборной Украины семь медалей — пять золотых и две серебряные.

Напомним, что харьковчанка признана лучшей синхронисткой мира : 20-летняя Елизавета Яхно получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года..