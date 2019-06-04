Главная Новости Спорт Харьковчан приглашают к участию в марафоне, посвященному Дню беженцев
04.06.2019  12:32   

Харьковчан приглашают к участию в марафоне, посвященному Дню беженцев

Марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе у Белгородского шоссе.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности». 

В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км. К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Победители соревнований получат призы. Подать заявку можно до 21 июня.

Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.

Начало забега - в 9:00.

Организаторы проекта - представители полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Харькове.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон, день беженцев, харьков
 
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