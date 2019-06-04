Харьковчан приглашают к участию в марафоне, посвященному Дню беженцев

Марафон, посвященный Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня на велотрассе у Белгородского шоссе.
По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.
Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».
В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км. К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста. Победители соревнований получат призы. Подать заявку можно до 21 июня.
Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров.
Начало забега - в 9:00.
Организаторы проекта - представители полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Харькове.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: