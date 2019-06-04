04.06.2019 13:12

Юные самбисты завоевали медали чемпионата Украины

С 31 мая по 2 июня в поселке Каролино-Бугаз, Одесская область, состоялся чемпионат Украины по самбо среди юношей и девушек, на котором спортсмены Харьковщины завоевали девять наград.



// ХОГА

Участие в соревнованиях приняли около 600 спортсменов 13-14 лет из 19 регионов страны, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.



Чемпионом Украины в весовой категории до 59кг стал Максим Помиркованый, который в финале выиграл у соперника из Одесской области.



Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Иван Швачко. Он успешно дошел до финала в весовой до 65кг, где выиграл у самбиста из Сумской области.



Серебряные медали завоевали: Даниил Дзеба (весовая категория – до 32кг), Иван Лукаш (весовая категория – до 42кг) и Назар Висков (весовая категория – до 46кг)



Бронзовыми призерами стали: Максим Бабич (весовая категория – до 42кг), Евгений Ярошенко (весовая категория – до 65кг), Роман Лысак (весовая категория – до 71кг), а также Арина Звягинцева и Валерия Марченко (обе весовая категория – до 55кг).