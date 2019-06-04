04.06.2019 14:47

Чемпионат Харьковской области по футболу смена лидера в Высшей лиге

«Универ-Динамо» ХНУВД, воспользовавшись осечкой змиевских «горожан» единолично возглавил турнирную таблицу



Фото: fcud-hnuvs.com.ua

В минувшую субботу, 1 июня, лидер Высшей лиги чемпионата Харьковщины по футболу «Змиев» гостил в Волчанске, где проиграл одноименной команде. Осечкой «горожан» сполна воспользовался харьковский «Универ-Динамо» ХНУВД, который обыграл Солоницевский «Энергетик» и единолично возглавил турнирную таблицу.

Борьбы не получилось

В первый день лета прошли матчи очередного, пятого, тура чемпионата Харьковской по футболу. Центральный поединок Высшей лиги прошел в Волчанске, где местные "волки" принимали лидера первенства «Змиев». Нынешняя форма гостей, которые к этому матчу имели абсолютный показатель (4 победы из 4 возможных), давала все основания для того, чтобы в этом матче болельщики увидели напряженную борьбу, впрочем ее не получилось - хозяева были убедительнее соперника.

Как сообщает пресс-служба «Волчанский», команды этот матч начали без всякой разведки, играя в быстрый футбол и обмениваясь опасными атаками. На 18-й минуте матча один из выпадов хозяев закончился взятием вражеских ворот. Даниил Соломаха вышел один на один с вратарем змиевчан и ударом в дальний угол открыл счет в матче - 1: 0. Гости не собирались сдаваться. Восстановить паритет в матче мог Александр Пивоваров, но кипер хозяев Сергей Пархоменко не дал мячу пересечь линию ворот.

Хозяева хотели развить свое преимущество еще до перерыва, и на 38-й минуте они добились желаемого - Иван Мряченко крученым ударом в дальний угол удвоил преимущество партнеров, 2: 0.

Во втором тайме «волки» продолжали контролировать игру и в результате получили разгромную победу. Третий мяч хозяев провел Игорь Суханинський, который отметился дебютным голом в футболке «Волчанский». А точку в матче поставил Евгений Волга, забил со штрафного.

4: 0 - «Волчанск» убедительно обыграл «Змиев», благодаря чему сократил отставание от побежденного соперника до двух очков. Плюс «волки» имеют игру в запасе.

Первое поражение «Змиева» в чемпионате в Волчанске означало, что после 5-го тура в первенстве может смениться лидер. Шансы выйти на первое место имел «Универ-Динамо» ХНУВД. Для этого харьковчанам нужно было на выезде выиграть в Солоницевке Дергачевского района в сильного «Энергетика», который шел на четвертом месте. По информации пресс-службы «Универ-Динамо» ХНУВД, харьковчане активно начали отчетный поединок, создавая момент за моментом у вражеских ворот, однако Солоницевке, благодаря надежными действиям в обороне, долго удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Но на 34-й минуте, несмотря на все усилия хозяев, они все же пропустили. Владислав Зайчик навесил на Сергея Лавренова, который ударом головой открыл счет в матче - 0: 1.

Во втором тайме Солоницевке пытались спасти игру, однако до по-настоящему опасных моментов так и не дошло. Харьковчане со своей стороны могли увеличить счет в матче, но реализация требовала не много лучшего.

0: 1 - динамовцы одержали минимальную победу, которая позволила им единолично возглавить Высшую лигу. Харьковчане опережают «Змиев» и «Волчанск» на одно и три зачетных балла соответственно.

Дебютная победа «Маяка»

Напряженная борьба получилась в матче «Лозовая-Панютино» - «Арена». Первый гол в матче зрители увидели только на 78-й минуте, когда Владислав Давискиба вывел харьковчан вперед, 0: 1. Хозяева не хотели проигрывать в этом поединке, но спаслись уже в компенсированное время. На 4-й добавленной минуте забил Евгений Спивак, который принес партнерам один зачетный балл - 1: 1.

Второе поражение подряд потерпел «Первомайский». В прошлом туре «горожане» уступили на выезде «Арене» (1: 0), а сейчас дома по всем статьям проиграли харьковскому «Квадро» (0: 4), который все свои мячи забил после перерыва.

Еще в одном матче этого тура встречались команды, которые пока не набирали очки в текущем первенстве - валковский «Маяк» и золочевская «Солидарность». Хозяева активно начали поединок, открыв счет уже на 10-й минуте - отличился Игорь Пличко. В середине первого тайма преимущество валковчан удвоил Владислав Рисованный. Еще до перерыва хозяева довели счет до разгромного - на 31-й минуте Владислав Василенко реализовал пенальти, 3: 0.

Во втором тайме валковчане продолжили терроризировать оборону соперника, которую огорчили еще трижды. 6: 0 - «Маяк» приобретает дебютную победу в этом сезоне.

10 голов и 4 пенальти

Центральный поединок Первой лиги состоялся в поселке Слобожанское Змиевского района, где тамошний «Энергетик» встречался с Красноградским «Колос». Перед очной встречей «энергетики» возглавляли первенство, опережая красноградцев на один зачетный балл. Гости активно начали этот матч и на 8-й минуте вышли вперед, забил Евгений Домненко. Во втором тайме на 77-й минуте благодаря точному удару Виталия Ефица гости удвоили свое преимущество - 0: 2. В оставшееся время, «энергетики» хотели построить этот матч к ничьей, однако их хватило только на один мяч, который за минуту до конца основного времени матча провел Александр Забияка, установив окончательный счет матча - 1: 2.

Важную победу в этом туре одержал изюмский «Кременец», который в родных стенах обыграл купянский «Металлург», забив по голу в каждом из таймов - 2: 0. Оба мяча на счету Никиты Фоменко.

Таким образом, после этого тура в турнирной таблице Первой лиги двоевластие - по 11 очков имеют «Кременец» и «Колос». На два меньше у «Энергетика», однако команда из Змиевщины имеет на игру меньше.

Зрелищный матч получился в Шевченково, где одноименный коллектив принимал «Газовик» из Красного Донца Балаклейский район. Команды на двоих забили 10 голов, а победу праздновали хозяева - 7: 3. Зрители этого дня увидели не только множество мячей, но и пенальти. Арбитр встречи назначил четыре одиннадцатиметровых удара - и все в ворота хозяев, однако гости реализовали только два из них.

В минувшую субботу дебютную победу в первенстве одержал Сахновщинский «Колос». Эта команда в родных стенах одолела балаклейский «Цементник» (2: 1), благодаря чему поднялась с последнего, девятого, места на седьмое.