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04.06.2019  16:35   

Харьковские дайверы начали сезон в подводном ориентировании

В немецком Зандерсдорфе прошел первый этап Кубка Европы по подводному ориентированию.


://objectiv.tv

Сборная Украины усилиями харьковчан из НТУ ХПИ стартовала с трех наград. Максим Котов выиграл упражнение «звезда» — в нем нужно пройти под водой пять ориентиров с учетом времени. Хозяина акватории, немца Вильфреда Краузе харьковчанин опередил на 25 тысячных балла.

В составе смешанной группы выступали Котов, Антон Михайлов, Мария Кузьмина и Катерина Сеничкина. В этом упражнении мужчины и женщины ищут свои ориентиры отдельно, затем встречаются на дистанции и финишируют вместе.

Время берется по последнему участнику команды. Харьковчанам удалось опередить немецкую команду и по точности, и по скорости, что гарантировало золотую медаль.

Источник:   МГО
 Тэги:  дайвер, спорт, харьков, подводный, бассейн
 
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