04.06.2019 16:35

Харьковские дайверы начали сезон в подводном ориентировании

В немецком Зандерсдорфе прошел первый этап Кубка Европы по подводному ориентированию.



://objectiv.tv

Сборная Украины усилиями харьковчан из НТУ ХПИ стартовала с трех наград. Максим Котов выиграл упражнение «звезда» — в нем нужно пройти под водой пять ориентиров с учетом времени. Хозяина акватории, немца Вильфреда Краузе харьковчанин опередил на 25 тысячных балла.

В составе смешанной группы выступали Котов, Антон Михайлов, Мария Кузьмина и Катерина Сеничкина. В этом упражнении мужчины и женщины ищут свои ориентиры отдельно, затем встречаются на дистанции и финишируют вместе.

Время берется по последнему участнику команды. Харьковчанам удалось опередить немецкую команду и по точности, и по скорости, что гарантировало золотую медаль.