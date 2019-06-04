Харьковские дайверы начали сезон в подводном ориентировании

В немецком Зандерсдорфе прошел первый этап Кубка Европы по подводному ориентированию.
Сборная Украины усилиями харьковчан из НТУ ХПИ стартовала с трех наград. Максим Котов выиграл упражнение «звезда» — в нем нужно пройти под водой пять ориентиров с учетом времени. Хозяина акватории, немца Вильфреда Краузе харьковчанин опередил на 25 тысячных балла.
В составе смешанной группы выступали Котов, Антон Михайлов, Мария Кузьмина и Катерина Сеничкина. В этом упражнении мужчины и женщины ищут свои ориентиры отдельно, затем встречаются на дистанции и финишируют вместе.
Время берется по последнему участнику команды. Харьковчанам удалось опередить немецкую команду и по точности, и по скорости, что гарантировало золотую медаль.
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