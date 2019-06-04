Ирина Попова заняла третье место на велогонке в Сербии

04.06.2019 19:01

2 июня в городе Нови-Сад состоялся Международный рейтинговый турнир I категории по велоспорту маунтинбайк Petrovaradin Fotress, бронзовую медаль на котором завоевала харьковчанка.

В олимпийском кросс-кантри подопечная Заслуженного тренера Украины Романа Коробова преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 41 секунду и опередила в борьбе за «бронзу» сербку Теодору Савич-Повович на 59 секунд.

Выиграла гонку с результатом 1:04:53 другая сербская спортсменка Йована Черногорец. Второе место заняла россиянка Ирина Калентьева (1:06:23).

Кроме медали, Ирина Попова заработала 30 рейтинговых очков.

На этом же турнире в соревнованиях среди мужчин в шаге от пьедестала почета остановился харьковчанин Александр Коняев, который занял четвертое место. В борьбе за бронзовую медаль он уступил Дмитрию Титаренко из Винницы.