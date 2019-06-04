Ирина Попова заняла третье место на велогонке в Сербии

2 июня в городе Нови-Сад состоялся Международный рейтинговый турнир I категории по велоспорту маунтинбайк Petrovaradin Fotress, бронзовую медаль на котором завоевала харьковчанка.
Выиграла гонку с результатом 1:04:53 другая сербская спортсменка Йована Черногорец. Второе место заняла россиянка Ирина Калентьева (1:06:23).
Кроме медали, Ирина Попова заработала 30 рейтинговых очков.
На этом же турнире в соревнованиях среди мужчин в шаге от пьедестала почета остановился харьковчанин Александр Коняев, который занял четвертое место. В борьбе за бронзовую медаль он уступил Дмитрию Титаренко из Винницы.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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