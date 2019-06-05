05.06.2019 11:47

Сборная Украины по футболу сегодня перебазируется из Харькова во Львов (ВИДЕО)

Во время вчерашней вечерней тренировки на ОСК «Металлист» в Харькове, украинская национальная команда наконец собралась в полном, без исключений, составе.



://zik.ua/news

Голкипер Андрей Лунин, который накануне вместе с юниорской сборной U-20 получил право выступать в четвертьфинале чемпионата мира-2019 в Польше, присоединился к старшим коллегам по национальной команде, сообщает официальный сайт ФФУ.

Как бы ни хотелось помочь молодым, и все же в дальнейшем им придется прокладывать свой путь к подиуму Мундиаля-2019 без вратаря главной команды. Андрей Лунин в нынешнем составе - де-факто первый запасной Андрея Пятова, долгое время конкурирует с ним за место в стартовом составе

После насыщенных рабочих будней вчера вечером у ребят была небольшая эмоциональная разрядка. Ужин произошла не в обычном зале ресторана, а на воздухе. Барбекю не только внесло разнообразие в процесс приема пищи, но и стал местом посвящения новичка в сборники. Дебютант на нынешних сборах один - голкипер Юрий Панькив, поэтому ребята были в ожидании сценического исполнения.

Юрий Панькив выбрал песню, которая в свое время была выбрана болельщиками для сопровождения сборной - «Ехали казаки». Перед выполнением Юрий поблагодарил ребят и тренерский штаб за невероятную атмосферу и прием в главной команде.

Сегодня, 5 июня, утром сине-желтые еще проведут утреннюю тренировку на «Солнечном», после чего пообедают в гостинице и отправятся в аэропорт. Вылет чартерного рейса Харьков - Львов запланировано на 16:30.

В столице Галичины национальная команда разместится в «Гранд-отеле». Вечерней тренировки сегодня не запланировано. Поэтому следующее занятие будет официальным предматчевым и состоится завтра, 6 июня, на «Арене Львов».