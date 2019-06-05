25 медалей привезли харьковские тхэквондисты из Словакии

На международном турнире Bratislava Open & Korean Ambassador Сup 2019 спортсмены области завоевали 25 наград и заняли второе общекомандное место.
Победителями турнира стали: Павел Филиппенко, Эрика Бригида, Руслан Бардаков, Наталья Козлова, Владислав Пономаренко, Максим Благий, Александра Савченко, Виктория Эчкенко, Тарас Рабчук, Артем Лиманский, Денис Степаненко, Илларион Филлипенко.
Кроме того, Павел Филиппенко и Виктория Эчкенко были отмечены как лучшие спортсмены турнира в своих возрастных категориях.
По итогам соревнований харьковская команда заняла второе общее место, уступив лишь команде из хорватского Загреба.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: