25 медалей привезли харьковские тхэквондисты из Словакии

05.06.2019 12:58

На международном турнире Bratislava Open & Korean Ambassador Сup 2019 спортсмены области завоевали 25 наград и заняли второе общекомандное место.

За медали турнира по тхэквондо ВТФ в разных возрастных категориях боролись более 500 спортсменов из 11 стран мира. Ярко представили Украину харьковские тхэквондисты из разных спортивных школ и клубов, которые в составе объединенной команды завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали.

Победителями турнира стали: Павел Филиппенко, Эрика Бригида, Руслан Бардаков, Наталья Козлова, Владислав Пономаренко, Максим Благий, Александра Савченко, Виктория Эчкенко, Тарас Рабчук, Артем Лиманский, Денис Степаненко, Илларион Филлипенко.

Кроме того, Павел Филиппенко и Виктория Эчкенко были отмечены как лучшие спортсмены турнира в своих возрастных категориях.

По итогам соревнований харьковская команда заняла второе общее место, уступив лишь команде из хорватского Загреба.