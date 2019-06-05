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05.06.2019  15:01   

Федерации и спортклубы приглашают принять участие в осенней ярмарке спорта

Традиционная спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» пройдет 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.


// city.kharkov.ua

Как и в прошлые годы, разные виды спорта будут представлены в трех функциональных зонах - на центральной аллее, спортплощадках и зоне боевых единоборств. Организаторы приглашают спортивные федерации, ассоциации и клубы принять участие в мероприятии и представить свои виды спорта.

Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. В частности, по бадминтону, биатлону, американскому футболу, гимнастике, фехтованию, стрельбе из лука, боксу, дзюдо, тхэквандо, атлетике, парусному спорту, синхронному плаванию, авиа- и автомодельному спорту, бейсболу и софтболу, шашкам и шахматам и др.

Гости мероприятия могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали на секции детей.

Более подробную информацию и контакты можно узнать на сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка спорта, парк горького, харьков
 
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