Федерации и спортклубы приглашают принять участие в осенней ярмарке спорта

Традиционная спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» пройдет 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.
Как и в прошлые годы, разные виды спорта будут представлены в трех функциональных зонах - на центральной аллее, спортплощадках и зоне боевых единоборств. Организаторы приглашают спортивные федерации, ассоциации и клубы принять участие в мероприятии и представить свои виды спорта.
Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. В частности, по бадминтону, биатлону, американскому футболу, гимнастике, фехтованию, стрельбе из лука, боксу, дзюдо, тхэквандо, атлетике, парусному спорту, синхронному плаванию, авиа- и автомодельному спорту, бейсболу и софтболу, шашкам и шахматам и др.
Гости мероприятия могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали на секции детей.
Более подробную информацию и контакты можно узнать на сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: