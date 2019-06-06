06.06.2019 11:40

Харьковские тхэквондисты на международном турнире заняли 2-е место

а втором общекомандном месте оказались харьковские спортсмены на международных соревнованиях «Bratislava Open & Korean Ambassador Сup 2019».



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Как проинформировала пресс-служба облгосадминистрации, всего команда спортсменов Харьковщины привезла домой 25 наград. Это была сборная команда, в которую вошли спортсмены-тхэквондисты из нескольких спортшкол и клубов региона. Среди 25 медалей, врученных харьковчанам, больше всего золотых – 12. Также в копилке наград – 9 серебряных медалей и 4 бронзовые. К

роме того, лучшими спортсменами турнира в своих возрастных категориях признаны представители Харькова Павел Филиппенко и Виктория Эчкенко.

Всего в международном турнире в Братиславе принимали участие свыше 500-от человек, представлявших 11 стран мира. На первом месте оказалась команда Загреба (Хорватия).