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07.06.2019  08:25   

Олимпиец Артем Василенко избран президентом городской федерации дзюдо

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо города Харькова прошла в Харьковской государственной академии физической культуры.


// city.kharkov.ua
Возглавили заседание заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов. 

По итогам конференции президентом Федерации дзюдо города Харькова был избран Артем Василенко -  участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, старший тренер кадетской национальной сборной команды Украины. Вице-президентом избран Сергей Власенко, главой исполнительного комитета федерации - Константин Ананченко.
 
Также на отчетно-выборной конференции рассматривался вопрос о предоставлении членства в Федерации дзюдо города Харькова спортивным организациям города (ряд ДЮСШ, ХДВУФК №1).
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дзюдо, федерация, харьков, президент, артем василенко
 
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