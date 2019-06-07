Олимпиец Артем Василенко избран президентом городской федерации дзюдо

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо города Харькова прошла в Харьковской государственной академии физической культуры.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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