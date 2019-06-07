07.06.2019 08:25

Олимпиец Артем Василенко избран президентом городской федерации дзюдо

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо города Харькова прошла в Харьковской государственной академии физической культуры.



// city.kharkov.ua

Возглавили заседание заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов.



По итогам конференции президентом Федерации дзюдо города Харькова был избран Артем Василенко - участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, старший тренер кадетской национальной сборной команды Украины. Вице-президентом избран Сергей Власенко, главой исполнительного комитета федерации - Константин Ананченко.

Также на отчетно-выборной конференции рассматривался вопрос о предоставлении членства в Федерации дзюдо города Харькова спортивным организациям города (ряд ДЮСШ, ХДВУФК №1).