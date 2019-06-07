Главная Новости Спорт Победаним хозяева в командном зачете завершился Чемпионат Украины по бадминтону в Харькове
07.06.2019  14:25   

Победаним хозяева в командном зачете завершился Чемпионат Украины по бадминтону в Харькове

В Школе высшего спортивного мастерства определились победители и призеры командного Чемпионата Украины по бадминтону среди девушек и юношей 2005 г.р.


://badmintonkharkiv.org.ua

Победу праздновала первая команда Харьковской области, в составе которой играли Евгений Столовой, Алексей Титов, Максим Кравченко, Денис Татарко, София Лаврова, Анастасия Ерохина, Анастасия Бирюковская и Александра Моторная.

Харьковчане заняли первое место в группе, всухую обыграв команды «Днепр-1», «Черкассы» и СДЮШОР 5 (Харьков) со счетом 5-0.

На стадии плей-офф Харьковская команда обыграла команды «Николаев-2», «Николаев-1» и КПНЗ КСДЮШ 5 (Одесса) также всухую со счетом 3-0.

Обладателями серебряных медалей стала одесская команда КПНЗ КСДЮШ 5, бронзовые медали завоевала команда «Николаев-1».

 

 

 

 

Источник:   Федерация бадминтона Украины
 Тэги:  бадминтон, харьков, чемпионат, украина
 
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