Харьковская тяжелоатлетка завоевала «малую бронзу» на чемпионате мира

Со 2 по 8 июня на Фиджи продолжаются соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет, на которых харьковчанка показала третий результат в рывке.
В рывке она покорила 91кг, которые принесли ей «малую» бронзовую медаль. В толчке ей покорились 105кг - четвертый результат. В итоге, подняв в сумме двоеборья 196 кг, Камила остановилась в шаге от пьедестала почета и заняла четвертое место.
Россиянка Кристина Новицкая, которая стала бронзовым призером, превзошла результат Камилы на 1кг. Чемпионкой мира в этой весовой категории с результатом 205кг в сумме двоеборья стала китаянка Хонгьян Ган.
Пока что результат харьковчанки - лучший, который показали на этом чемпионате украинские тяжелоатлеты, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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