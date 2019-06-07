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07.06.2019  18:00   

Харьковская тяжелоатлетка завоевала «малую бронзу» на чемпионате мира

Со 2 по 8 июня на Фиджи продолжаются соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет, на которых харьковчанка показала третий результат в рывке.


// ХОГА
Украину на этом чемпионате представляют четыре тяжеловеса, в том числе харьковчанка Камила Конотоп, которая выступала в весе до 55 кг.

В рывке она покорила 91кг, которые принесли ей «малую» бронзовую медаль. В толчке ей покорились 105кг - четвертый результат. В итоге, подняв в сумме двоеборья 196 кг, Камила остановилась в шаге от пьедестала почета и заняла четвертое место.

Россиянка Кристина Новицкая, которая стала бронзовым призером, превзошла результат Камилы на 1кг. Чемпионкой мира в этой весовой категории с результатом 205кг в сумме двоеборья стала китаянка Хонгьян Ган.

Пока что результат харьковчанки - лучший, который показали на этом чемпионате украинские тяжелоатлеты, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тяжелая атлетика, чемпионат мира, харьков
 
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