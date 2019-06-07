Главная Новости Спорт В Киевском районе прошли соревнования по шахматам среди школьников
07.06.2019  15:45   

В Киевском районе прошли соревнования по шахматам среди школьников

Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьников Киевского района прошли 6 июня в Харьковской общеобразовательной школе №164.


://city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 22 команды из разных школ района – всего 88 учащихся. 

Победу одержали воспитанники лицея №107, на 2-м месте – команда гимназии №55, на 3-м - команда специализированной школы №17.

Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев приветствовал школьников и пожелал им успеха и дальнейших побед.

Все участники соревнований получили памятные подарки от Областной федерации шахмат, а победителям вручили дипломы и билеты в дельфинарий.

Источник:   ХГС
 Тэги:  шахматы, турнир, харьков, киевский, ладья
 
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