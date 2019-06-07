В Киевском районе прошли соревнования по шахматам среди школьников

Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьников Киевского района прошли 6 июня в Харьковской общеобразовательной школе №164.
В турнире приняли участие 22 команды из разных школ района – всего 88 учащихся.
Победу одержали воспитанники лицея №107, на 2-м месте – команда гимназии №55, на 3-м - команда специализированной школы №17.
Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев приветствовал школьников и пожелал им успеха и дальнейших побед.
Все участники соревнований получили памятные подарки от Областной федерации шахмат, а победителям вручили дипломы и билеты в дельфинарий.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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