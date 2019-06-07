07.06.2019 15:45

В Киевском районе прошли соревнования по шахматам среди школьников

Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди школьников Киевского района прошли 6 июня в Харьковской общеобразовательной школе №164.



://city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 22 команды из разных школ района – всего 88 учащихся.

Победу одержали воспитанники лицея №107, на 2-м месте – команда гимназии №55, на 3-м - команда специализированной школы №17.



Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев приветствовал школьников и пожелал им успеха и дальнейших побед.



Все участники соревнований получили памятные подарки от Областной федерации шахмат, а победителям вручили дипломы и билеты в дельфинарий.