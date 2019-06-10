Харьковский легкоатлет одержал победу на соревнованиях в Риме

Харьковчанин Богдан Бондаренко победил на третьем этапе легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига», которые прошли 6 июня в Риме.
Он занял 1-е место в секторе для прыжков в высоту. Харьковский спортсмен с первой попытки преодолел 2,31 м, таким образом повторив лучший результат сезона в мире.
На 2-м месте оказался Махд Эддин Газаль из Сирии, а 3-е место досталось беларусу Максиму Недосекову. Оба спортсмена взяли высоту 2,28 м.
Отметим, соревнования в Риме стали для Богдана Бондаренко вторым стартом после почти двухлетнего перерыва, связанного с травмами.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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