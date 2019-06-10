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10.06.2019  12:25   

Харьковский легкоатлет одержал победу на соревнованиях в Риме

Харьковчанин Богдан Бондаренко победил на третьем этапе легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига», которые прошли 6 июня в Риме.


Харьковский легкоатлет одержал победу на соревнованиях в Риме

Он занял 1-е место в секторе для прыжков в высоту. Харьковский спортсмен с первой попытки преодолел 2,31 м, таким образом повторив лучший результат сезона в мире.

На 2-м месте оказался Махд Эддин Газаль из Сирии, а 3-е место досталось беларусу Максиму Недосекову. Оба спортсмена взяли высоту 2,28 м.

Отметим, соревнования в Риме стали для Богдана Бондаренко вторым стартом после почти двухлетнего перерыва, связанного с травмами.

Источник:   ХГС
 Тэги:  легкая, атлет, харьков, рим, соревнования, медаль
 
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